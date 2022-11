Bastia, assegnato il Premio “I Maestri del Commercio”: tutti i nomi. "Oltre 50 anni nel settore commercio"

L'ambito riconoscimento “I Maestri del Commercio” di Bastia Umbra è stato assegnato a 3 cittadini bastioli premiati a Perugia dall’Associazione Più di Confcommercio Perugia per l’ambito riconoscimento “I Maestri del Commercio”, per l’attività pluridecennale portata avanti nel settore commerciale, con il grande spazio di tempo

dedicato nella propria vita al lavoro, allo sviluppo e alla vitalità dell’economia locale con le rispettive attività: Rossana Mela, Riziero (Rino) Rossi, Marco Caccinelli.

Il Sindaco Paola Lungarotti, complimentandosi a nome dell’Amministrazione Comunale per il prestigioso riconoscimento ricevuto nel capoluogo umbro, li ha invitati a partecipare ad una cerimonia in loro onore che si terrà Sabato 12 Novembre 2022 presso l’Auditorium S. Angelo.

Una bella occasione per ripercorrere attraverso le biografie dei 3 concittadini, storici commercianti del nostro territorio, le tappe salienti delle loro attività. I tre bastioli che hanno ricevuto l’ambito riconoscimento sono: Marco Caccinelli, per aver superato i 40 anni di attività, Rossanna Mela e Riziero Rossi, per aver superato i 50 anni di attività.