Il cardinale Bassetti cittadino onorario di Deruta nel giorno della sua "pensione"

L’amministrazione comunale ha proposto al consiglio comunale il conferimento della cittadinanza onoraria di Deruta al cardinale Gualtiero Bassetti, il prossimo 3 aprile, alle ore 17.00, con una cerimonia nella sala del consiglio comunale.

"Il legame fra Deruta e il cardinale Bassetti – afferma il sindaco Michele Toniaccini - è molto forte, è sempre stato presente nella nostra comunità derutese, ha fatto più volte visita alla nostra città. Il conferimento della cittadinanza onoraria è un segno di riconoscenza per il suo operato nella diocesi di Perugia-Città della Pieve, per il suo stare con semplicità in mezzo alle persone, per la sua grande guida spirituale e per il suo impegno pastorale e sociale. E, non da ultimo, per l’intenso contributo profuso come presidente della Cei. Un grande faro per tutti noi. Deruta è legata al cardinale da un rapporto di stima, gratitudine e grande fiducia".

Seguirà la messa nella chiesa di San Francesco, a Deruta, officiata dal cardinale Bassetti.