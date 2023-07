Assisi: chiese, stazione e parchi al setaccio per la sicurezza di cittadini e turisti

Gli agenti del Commissariato di Assisi hanno effettuato un ampio servizio di controllo dei luoghi che attirano turisti in città, sia nel centro storico, nei pressi della Basilica di San Francesco e delle chiese di Santa Chiara e San Rufino, fino a Santa Maria degli Angeli.

Le attività di controllo hanno visto impiegate le volanti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Assisi e le pattuglie in borghese che hanno effettuato un attento monitoraggio del territorio anche per prevenire i furti in abitazione.

Le verifiche hanno interessato anche 10 pubblici esercizi della zona, con posti di controllo nelle maggiori direttrici cittadine, nelle frazioni e nei Comuni limitrofi, anche al fine di scongiurare condotte pericolose alla guida e l’eccessivo consumo di alcol.

Controlli anche nell’area della stazione ferroviaria e degli autobus, al fine di monitorati i flussi in entrata e in uscita nella città e presso tutti i parchi pubblici e le aree verdi presenti nella città di Assisi.

A partire dal Parco Regina Margherita, sino ad arrivare alla passeggiata presso il bosco di San Francesco, sono stati effettuati dei pattugliamenti e dei servizi di prossimità, per garantire sicurezza ai cittadini e ai turisti.

Nel corso degli 11 posti di controllo, sono stati identificate 170 persone e monitorati 46 veicoli.