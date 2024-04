Assisi, concluse le verifiche alla Basilica di Santa Chiara: “Nessuna criticità strutturale”

In seguito alle segnalazioni sui contrafforti della Basilica di Santa Chiara, il Comune di Assisi ha prontamente risposto con un'indagine approfondita, specificando che si tratta essenzialmente di macchie di umidità e che sono state espletate le operazioni di pulizia delle coperture dei contrafforti anche per facilitare la regimazione delle acque piovane.

I tecnici comunali e i vigili del fuoco hanno collaborato in un sopralluogo tecnico per valutare la situazione. Nonostante le preoccupazioni iniziali, l’esame ha confermato l’assenza di problemi strutturali.

La sindaca Stefania Proietti ha sottolineato l'impegno dell'amministrazione nel garantire la sicurezza e l'estetica del patrimonio storico, evidenziando come le risorse future saranno allocate per affrontare anche queste questioni.

“Come amministrazione comunale cerchiamo di essere sempre attenti e pronti con i nostri uffici a intervenire in ogni circostanza, anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini che consideriamo le nostre sentinelle” ha concluso Proietti.