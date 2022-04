Passeggia sulla E45 e in auto ha una balestra, fermato dalla Polstrada aggredisce gli agenti: denunciato

Ferma l'auto lungo la E45, passeggia a bordo strada e in auto ha un balestra con 18 dardi.

Intervento difficile per gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Todi, ieri mattina sulla E45 a Casalina. La Polizia è intervenuta dietro la segnalzione della presenza di un uomo che, dopo aver parcheggiato l’autovettura in piazzola, stava camminando sulla carreggiata.

Giunti sul posto, gli operatori hanno rintracciato un ragazzo in stato confusionale, che alternava propositi suicidari a momenti di aggressività nei confronti dei poliziotti, i quali hanno cercato di tranquillizzarlo, ma il ragazzo dopo aver detto di essere in possesso diuna balestra in auto, si èscagliato contro gli operatori. Dopo una breve colluttazione, i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo.

Il giovane è stato identificato per un cittadino di origine rumena, residente in provincia di Perugia. All’interno del veicolo gli agenti hanno trovato una balestra professionale e 18 dardi.

Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché per porto abusivo di arma impropria, di un coltello e un taglierino. Il ragazzo è stato portato all’ospedale di Pantalla per valutare le sue condizioni psichiche.