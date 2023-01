Avvocati al voto, le toghe chiamate a rinnovare il Consiglio dell'ordine di Spoleto

Avvocati al voto per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine di Spoleto. Urne aperte dalle 11 di oggi per eleggere i 9 componenti del nuovo consiglio, ai quali toccherà nominare il presidente per il quadriennio 2023- 2026.

Il seggio elettorale è stato istituito presso la sede dell’Ordine degliaAvvocati di Spoleto posta al terzo piano del Tribunale di Spoleto e si vota nei giorni e nei seguenti orari:

- MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2023, dalle ore 11,00 alle ore 15,00;

- GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2023, dalle ore 9,00 alle ore 14,00;

- VENERDI’ 27 GENNAIO 2023, dalle ore 9,00 alle ore 15,00.

Questi i candidati ammessi dalla commissione elettorale:

1. Campagnacci Annalisa;

2. Perini Valeria;

3. Ferocino Salvatore Quintino;

4. Merini Paolo;

5. Morichelli Pietro;

6. Angeletti Valentino;

7. Cogorni Proietti Elena;

8. Pacchia Mauro;

9. Loreti Gloria;

10. Carla Pantosti;

11. Bellingacci Andrea.