Bloccato nella galleria di Pale con uno pneumatico forato: soccorso dalla Polizia

Scoppia uno pneumatico mentre guida e inizia a sbandare, finché non riesce a fermarsi lungo la carreggiata della strada statale 77 VAR, all’interno della galleria di Pale.

L’automobilista, trovandosi in una situazione di difficoltà e preoccupato per la propria incolumità e per la sicurezza degli automobilisti in transito, ha chiamato la Polizia di Stato di Foligno.

Gli agenti hanno trovato l’uomo, un italiano di 59 anni, ancora visibilmente scosso e hanno provveduto a rassicurarlo. Una volta constatata l’impossibilità di riparare lo pneumatico, hanno allertato il soccorso stradale per la rimozione del veicolo.