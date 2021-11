Marsciano, sarà una vera festa dell'albero: il 20 novembre saranno immesse 90 piante. "Più verde uguale più decoro e vita"

Marsciano sarà celebrata, domenica 21 novembre a partire dalle ore 15, con un evento presso il parco adiacente la pista ciclabile del capoluogo, a ridosso degli impianti sportivi, nell’ambito del quale saranno ufficialmente consegnati ad Umbra Servizi, l’azienda che ha in gestione il patrimonio verde del Comune di Marsciano, i lavori di riqualificazione di quest’area.

La riqualificazione prevede la piantumazione di circa 90 piante, tra alberelli da siepe (circa 50) e alberi (circa 40), in tutta l’area verde adiacente alla pista, compresa la zona dedicata alla passeggiata dei cani. Le piante saranno della dimensione adeguata a garantirne un ottimale attecchimento e saranno dotate di apposita irrigazione a goccia.

All’evento, cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare, prenderanno parte il sindaco Francesca Mele, l’assessore Francesca Borzacchiello con delega a verdi e parchi pubblici, il consigliere comunale Angelo Facchini delegato alla promozione della attività sportive e rappresentanti dell’azienda Umbra Servizi e degli atleti dei settori giovanili di U.C. Nestor Marsciano e di Nestor scuola calcio. A

“Condividere con la comunità l’avvio di una riqualificazione importante di un’area verde molto frequentata – sottolinea l’assessore Francesca Borzacchiello – ci sembra un buon modo per celebrare la giornata dedicata agli alberi. In questi spazi faremo un numero significativo di nuove piantumazioni partendo, naturalmente, laddove possibile, dal recupero di piante e arbusti presenti molti dei quali, purtroppo, sono in cattivo stato se non proprio da rimuovere. Il risultato sarà uno spazio completamente riqualificato e quindi più vivibile, gradevole e decoroso che i cittadini potranno frequentare in sicurezza”.