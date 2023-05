Deruta, gli rubano l'auto nella notte: "Aiutatemi a ritrovarla"

Un’auto è stata rubata sabato scorso a Deruta e il proprietario chiede a chiunque avesse notizie o la avvistasse di avvertirlo.

“Chiedo l'aiuto di tutti gli amici e le autorità competenti. Presso Deruta in via Francesco Briganti è stata rubata una Fiat 600 targata BL317FA e già stata fatta denuncia presso la Caserma dei Carabinieri di Deruta, ma con un aiuto in più c'è più possibilità di ritrovarla chi la vedesse e pregato gentilmente di avvisare la caserma di Deruta o la caserma di Carabinieri o la stazione di Polizia del proprio comune oppure può contattarmi al 3464311027 ringrazio infinitamente a chi presterà l'aiuto”.