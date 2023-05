Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto

Gli agenti lo hanno poi sottoposto a perquisizione – estesa successivamente anche al veicolo e all’abitazione – che ha dato esito positivo. L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di un paletto metallico, un coltello, una scacciacani priva di tappo rosso e alcuni proiettili a salve, poi sottoposti a sequestro.

Tale divieto gli era stato imposto nell’ambito di un procedimento penale che lo vede tuttora indagato per i reati di atti persecutori ai danni della donna.

È emerso che l’ex compagno non poteva trovarsi lì, essendo gravato da uno specifico divieto di avvicinamento al posto di lavoro e ad ogni altro luogo frequentato dall’ex compagna con l’obbligo di mantenersi ad una distanza di almeno 200 metri.

Gli agenti del Commissariato di Spoleto hanno arrestato in flagranza un italiano responsabile della violazione del divieto di avvicinamento all’ex compagna dopo una segnalazione da parte della stessa che, mentre si trovava all’interno degli uffici della Polizia locale in piazza Garibaldi, si era accorta della presenza dell’uomo, intento ad osservarla dall’interno di un’auto.

Intervento degli agenti del Commissariato: l'uomo non poteva avvicinarsi alla donna per ordine del giudice

Spoleto, segue la ex per la città e in auto ha una spranga, un coltello e una pistola finta: arrestato