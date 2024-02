Assisi, la strategia per contrastare la detanalità: tre asili nido e il bonus Baby per le famiglie

Procedono i lavori di costruzione dei tre asili nido nel territorio comunale. A Rivotorto e Petrignano sono iniziati in autunno scorso, a Castelnuovo da qualche settimana. I tre nuovi istituti scolastici vengono realizzati con i fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) assegnatigrazie ai bandi vinti dall’amministrazione comunale. Si tratta di risorse complessive per 3 milioni e 240 mila euro. I finanziamenti permettono la riqualificazione di due edifici esistenti e la costruzione di un nuovo complesso; la conclusione dei lavori è prevista per l’anno prossimo.

“La missione dell’amministrazione comunale - spiega l’assessore ai lavori pubblici Veronica Cavallucci - è sempre stata quella di dare maggiore supporto alle famiglie anche attraverso la garanzia dei servizi scolastici riservati ai più piccoli. Dopo la costruzione del primo asilo nido comunale “Maria Luisa Cimino- Crescere insieme” a Santa Maria degli Angeli, fortemente voluto dalla giunta Proietti nell’ambito di un progetto educativo che va da 0 a 6 anni di età, che ha accolto i bambini già da settembre 2021, abbiamo intenzione di continuare sulla strada intrapresa, che è quella di far crescere l’offerta di servizi educativi per la fascia 0-3 (asili nido) grazie alla realizzazione di nuovi spazi, moderni e sicuri. Le richieste di iscrizioni anche quest’anno sono state abbondantemente superiori ai posti disponibili: Quindi ribadiamo che come amministrazione comunale l’impegno sarà massimo nel garantire alla comunità sempre più servizi pubblici di supporto alle famiglie e alla genitorialità”.

Sempre in ambito dell'infanzia la sindaca Proietti ha ribadito l'impegno preso dal comune sul bonus bambini rivolto alle famiglie:“I servizi educativi e la scuola fin dalla prima infanzia rappresentano uno dei settori privilegiati dell’azione amministrativa - afferma il sindaco Stefania Proietti – che vanno nell’ottica di contrastare la detanalità grazie a politiche familiari più vicine alle esigenze, come lo è stato e lo è il bonus Bimbi Domani che l’amministrazione comunale dal 2018 garantisce a ogni nuovo bambino nato nel territorio di Assisi. Una cifra, 500 euro, che può essere spesa presso la nostra farmacia comunale in beni per i piccoli".