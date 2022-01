Assisi, le vaccinazione pediatriche contro il Covid si trasferiscono al Palaeventi di Santa Maria degli Angeli

La Usl Umbria 1, con una nota, annuncia che "nel Distretto dell’Assisano da domenica 23 gennaio le vaccinazioni pediatriche anti Covid-19 (sia prima che seconda dose) saranno svolte presso il punto vaccinale territoriale pediatrico "Palaeventi" di Santa Maria degli Angeli, in via Antonio Fogazzaro, e non più presso il Palazzo della Salute di Bastia Umbra". La Usl aggiunge anche che "Saranno garantite tutte le domeniche mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,30".

E ancora: "Da lunedì 24 gennaio, inoltre, l'offerta vaccinale sarà implementata: da lunedì a sabato le vaccinazioni pediatriche saranno effettuate non solo nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 19,30 ma anche la mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,30. L'ambulatorio vaccinale sarà presieduto dai pediatri di libera scelta che hanno aderito alla campagna vaccinale anti Covid-19 pediatrica e dal personale medico del Distretto dell'Assisano".

L'accesso al punto vaccinale pediatrico "sarà sempre su prenotazione, con ingresso e sala di attesa pre e post vaccinazione dedicata. Si ricorda all'utenza di attenersi all'orario di prenotazione mentre coloro che non potranno presentarsi alla seduta vaccinale dovranno disdire la prenotazione favorendo così la prenotazione a coloro in attesa di appuntamento. Presso il punto vaccinale "Palaeventi" di Santa Maria degli Angeli rimane inalterata l'offerta vaccinale dedicata agli adulti".