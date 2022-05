Assisi, torna la magia del Calendimaggio: piano sicurezza della Questura per tutelare festa e cittadini

La Questura ha messo in campo un piano sicurezza speciale per il ritorno, dopo due anni di blocco per la pandemia, del Calendimaggio ad Assisi. Il servizio di ordine pubblico vedrà impiegati, nei quattro giorni dell’evento, sotto la direzione del Dirigente del Commissariato di Assisi, equipaggi dedicati della Polizia di Stato, della Polizia Scientifica, della Digos, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Il dispositivo ha la finalità di assicurare che tutta la manifestazione, i giochi e le sfilate si svolgano in sicurezza, garantendo l’ordine pubblico e assicurando ai turisti e al pubblico di poter godere dell’evento in tutta tranquillità.

Importante sarà anche il contributo della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria che garantiranno la sicurezza dei partecipanti evitando il minimo disagio per l’arrivo in città e per la circolazione. I servizi vedranno in campo anche gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche che, dalla giornata di ieri, insieme al personale del Commissariato, hanno effettuato dei controlli - sia statici che dinamici - nei vari quartieri della città, nelle principali vie d’accesso e lungo le strade più trafficate nell’ambito dei quali sono state 120 le persone controllate e 83 i veicoli monitorati.