Assisi, viene trovato in stato confusionale con l'auto ferma in mezzo alla strada: tasso alcolico da record

E' stato trovato in stato confusionale con l'auto ferma in mezzo alla strada. Completamente ubriaco ha rischiato di provocare incidenti fino a quando è stato notato dai Carabinieri di Assisi che lo hanno soccorso portandolo in Ospedale. Dagli accertamenti è saltato fuori un tasso alcolemico da record: 3,11 g/l, Immediato è scattato il sequestro del mezzo e il ritiro della patente che, dato il tasso alcolemico, rischia di non riavere per lungo tempo o peggio ancora non riavere mai più. Protagonista di questa storia un lavatore di fuori regione ma domiciliato ad Assisi per ragioni di lavoro.