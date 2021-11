Assisi, dal 22 novembre in arrivo i bollettini per la Tari: scadenze, agevolazioni e pagamenti

Un milione di euro stanziato al fine di contenere l’aumento della Tari sulle famiglie e per prevedere una serie di riduzioni. Il piano porta la firma dell'amministrazione comunale di Assisi. La prossima settimana arriveranno nelle case dei cittadini i bollettini per il pagamento della tassa e l’importo può essere pagato in tre rate le cui scadenze sono fissate al 30 novembre, al 31 gennaio 2022 e al 15 marzo 2022 oppure in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2021.La prima agevolazione, del 14%, riguarda tutte quelle utenze non domestiche che a causa dell’emergenza sanitaria sono state costrette a sospendere l’attività in applicazione dei provvedimenti governativi adottati durante il lockdown.

Misura per sostenere concretamente pubblici esercizi, ristoranti, alberghi, agriturismi, aziende che per forza maggiore subirono una chiusura o una sospensione della produzione. Seconda agevolazione: tutti coloro, utenti domestici e non domestici, che scelgono di pagare la Tari in un’unica soluzione, la cui scadenza è stata stabilita entro il 16 dicembre prossimo, avranno uno “sconto” di 2 euro sull’ammontare complessivo della tassa.

La terza agevolazione è riservata ai cittadini titolari di utenze domestiche che si trovano in una condizione di disagio economico e si estrinseca in una forma di rimborso che può andare da un minimo del 25 all’85 per cento dell’importo complessivo della Tari in base alle fasce Isee; per ottenere tale rimborso bisogna attendere la prossima uscita del bando che individua i requisiti per avere il sostegno, intanto le risorse reperite e messe a disposizione dall’amministrazione ammontano a 142 mila euro del fondo denominato lotta contro la povertà determinata dal Covid.