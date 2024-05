LA STORIA La fede oltre le disabilità, da Ancora ad Assisi per 8 pellegrini speciali, ipovedenti e sulla serie a rotelle

Come dei fiori primaverili che sbocciano dopo un lungo inverno un gruppo di viaggiatori in sedia a rotelle o ipovedenti ha intrapreso un viaggio straordinario che segue le orme di San Francesco d’Assisi e che domani, mercoledì 22 maggio farà tappa ad Assisi.

Il pellegrinaggio “Sui passi di Francesco, in cammino per l’accessibilità e la pace” è un viaggio fisico, un percorso di inclusione e speranza.

Dal 18 al 29 maggio, dieci avventurieri attraverseranno le bellezze naturali e storiche delle Marche, dell’Umbria e del Lazio, dimostrando che i limiti fisici non devono essere barriere all’esperienza del viaggio.

L’iniziativa, organizzata dalle associazioni Free Wheels e NoisyVision, mira a promuovere il turismo lento e accessibile, in preparazione al Giubileo del 2025.

Il promotore di Free Wheels è Pietro Scidurlo, in sedia a rotelle dalla nascita, che nel 2012 ha percorso il Cammino di Santiago in hand-bike, esperienza illuminante che l’ha portato a scrivere la Guida al Cammino di Santiago per tutti, tuttora l’unica guida in Europa a un cammino integralmente accessibile.

“Ogni anno ci scontriamo con difficoltà organizzative che derivano dalla scarsità di strutture e servizi accessibili, in particolare per gruppi. - racconta Scidurlo - Eppure è ormai evidente che l'accessibilità apre le porte anche a tante persone che non hanno disabilità e possono alimentare un circuito di turismo lento prezioso per l’economia del territorio e per il benessere degli individui. Noi insistiamo a proporre queste esperienze di itineranza in gruppo perché è importante che le persone con esigenze di accessibilità possano vivere non solo il cammino ma anche la condivisione”.

I viaggiatori utilizzano mezzi innovativi come il propulsore elettrico Klick per le sedie a rotelle e tandem a guida assistita per gli ipovedenti, superando così le sfide dei diversi terreni. Durante il cammino, visiteranno centri di eccellenza per le disabilità sensoriali e unità spinali, condividendo esperienze e incoraggiamento con coloro che affrontano sfide simili.

Il culmine di questo viaggio inclusivo sarà l’udienza con Papa Francesco in Vaticano, un momento significativo che sottolinea l’importanza dell’accessibilità nei luoghi di pellegrinaggio. Con ogni pedalata e rotazione di ruota, questi pellegrini moderni stanno scrivendo una nuova pagina nella storia del pellegrinaggio, una pagina di inclusione, determinazione e pace, dove è possibile viaggiare senza barriere.



Le tappe

18 maggio: Ancona-Osimo

Il viaggio inizia con la visita all’Unità spinale di Ancona e prosegue con una tappa al Museo Omero della città (uno dei pochi musei tattili al mondo, cioè uno spazio accessibile a tutti che fa conoscere l’arte attraverso il tatto, per promuovere l’integrazione delle persone con disabilità visiva). Arrivo alla sede della Lega del Filo d’Oro a Osimo, dove i viaggiatori sostano per la prima notte.

19 maggio: Osimo-Filottrano

Visita alla Lega del Filo d’Oro e poi partenza per Filottrano, sempre nella provincia di Ancona, dove i viaggiatori sono ospiti della comunità e della “Pallavolo Filottrano”.

20 maggio: Filottrano-Poggio San Romualdo

Si prosegue nella provincia di Ancona, attraverso le colline, con arrivo a Poggio San Romualdo e pernottamento in un campus allestito dall’Amministrazione e dalla Protezione civile di Fabriano.

21 maggio: Poggio San Romualdo-Gualdo Tadino

Prima di entrare in Umbria, sosta a Fabriano e poi si entra nella provincia di Perugia fino a Gualdo Tadino, dove il gruppo è ospite dell’Amministrazione locale. “La Via di Francesco per Gerusalemme” ha aiutato nel definire il percorso in fino ad Assisi.

22 maggio: Gualdo Tadino-Assisi

Giunti ad Assisi, grazie al supporto della Fondazione Serena Olivi, i viaggiatori vengono accompagnati da un autobus all’Unità spinale di Perugia, dove, grazie all’aiuto di AVI (Associazione Vita Indipendente) Umbria, incontrano le persone in riabilitazione e il personale che li segue.

23 maggio: Assisi-Trevi

Partenza da Assisti, proseguendo nella provincia di Perugia con alcuni amici de “La Via di Francesco”, che ha collaborato a definire il percorso fino a Piediluco.

24 maggio: Trevi-Ceselli

Si prosegue nella provincia di Perugia. In questa tappa, il gruppo è affiancato da ciclisti della “Spoleto Norcia in MTB”.

25 maggio: Ceselli-Poggio Bustone

Si entra nella provincia di Rieti, con l’aiuto della “Rete Associativa Via di Francesco nel Lazio” che ha collaborato a definire la parte restante dell’itinerario, fino a Roma. I viaggiatori sono ospiti del Convento di San Giacomo, in comune con il Cammino di San Benedetto.

26 maggio: Poggio Bustone-Poggio San Lorenzo

Si prosegue nella provincia di Rieti; qui l’ospitalità è offerta dall’associazione “Cammini dell’Arte”.

27 maggio: Poggio San Lorenzo-Monterotondo

Si entra nella città metropolitana di Roma, pernottando a Monterotondo, dove i viaggiatori sono ospiti della “Rete Associativa Via di Francesco nel Lazio” a cena.

28 maggio: Monterotondo-Roma

Arrivo a Roma, visita al Giardino degli Esteri con saluto dell’ex presidente Comitato Cultura del Consiglio d’Europa; incontro con le Unità spinali di Roma e Lazio (CTO, CPO e Santa Lucia).

29 maggio: udienza da Papa Francesco in Vaticano