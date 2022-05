Assisi, spaccio e consumo di droga nei locali del circolo ricreativo: due denunce e chiusura per 3 mesi

Servivano droga ai clienti del circolo ricreativo di Assisi. La Polizia ha scoperto il giro di droga e il Prefetto di Perugia ha disposto la chiusura dell'attività per tre mesi.

Secondo il personale del Commissariato di Polizia di Stato di Assisi, la droga circolava ovunque all’interno dei locali di un circolo di Assisi, dai bagni alla cucina e sul tavolino destinato alla preparazione delle ordinazioni.

La Polizia ha documentato con filmati e foto il via vai costante di avventori, spesso unicamente finalizzato all’acquisto dello stupefacente. Spesso di fermavano nel locale per consumare la droga, senza che la responsabile della struttura, un’italiana classe 1981 e del coniuge, un 49enne italiano, facessero nulla per impedirlo, anzi consumando loro stessi lo stupefacente.

Al termine delle indagini i due sono stati denunciati e ad aprile il questore di Perugia ha disposto la chiusura del locale per 30 giorni.

Vista la gravità della situazione il Prefetto ha disposto la chiusura del circolo per un ulteriore periodo di tre mesi. Questa mattina, i poliziotti del Commissariato di Assisi e gli agenti della Polizia locale, hanno notificato il provvedimento e apposto i sigilli.