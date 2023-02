Assisi, scatta il piano verde e sicurezza in viale Vittorio Emanuele II: oltre 125 piante sotto manutenzione

E' partito il piano di cura del verde urbano ad Assisi a cura della Provincia di Perugia: nel mirino la manutenzione degli alberi di viale Vittorio Emanuele II, lungo la circonvallazione, strada regionale 147, dalla rotonda di fronte all’Istituto Serafico fino all’intersezione con la ex strada statale 444. L’intervento è di una certa consistenza perché interessa ben 125 piante che saranno curate e sistemate nell’ambito di una riqualificazione globale del verde cittadino. L’opera ha anche l’obiettivo di mettere in sicurezza l’ambiente immediatamente circostante, in particolare la sede stradale, per evitare che eventuali rami secchi possano cadere accidentalmente. Questa azione, promossa dalla Provincia di Perugia, rientra nelle linee guida per la gestione sostenibile del verde urbano e nelle indicazioni per una pianificazione sostenibile.