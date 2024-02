Giro di vite nei luoghi frequentati dai giovanissimi contro lo spaccio: multe e ventenne segnalati ad Assisi

Controlli straordinari ad Assisi da parte dei Carabinieri per prevenire spaccio e furti nelle abitazioni. In particolare nel fine settimana, i militari si sono concentrati sul controllo delle località maggiormente frequentate da gruppi di giovani oltre che nell'area compresa tra la stazione ferroviaria, il sottopassaggio pedonale ed i giardini antistanti la Basilica, dove più frequentemente si sono verificati assembramenti di giovanissimi. I controlli hanno permesso di identificare quasi 200 persone e circa 80 mezzi tra veicoli e scooter, ed elevare 10 sanzioni al codice della strada, grazie all’impiego complessivo di 15 pattuglie, alcune anche appiedate. Segnalati alla Prefettura due ventenni della zona ed un quarantatreenne residente vicino Gubbio per uso personale di droghe.