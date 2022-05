Rissa fuori dal locale, daspo per cinque ragazzi

Si erano picchiati fuori da un locale di Assisi. Una rissa tra due gruppi contrapposti, secondo quanto emerso dalle indagini. L'intervento degli agenti del commissariato, quella sera, aveva evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Intanto, a conclusione degli accertamenti svolti dalla sezione Anticrimine della questura, il questore Giuseppe Bellassai ha firmato cinque daspo nei confronti di quelli che erano stati identificati come i principali attori dello scontro.

Nello specifico a tre dei cinque è stato vietato l’accesso al pubblico esercizio, nonché lo stazionamento nelle sue immediate vicinanze per un anno. A un altro ragazzo, invece, il divieto è stato emesso per una durata di 18 mesi, in quanto ritenuto principale protagonista dell’episodio. Sei mesi di divieto per il quinto giovane, in considerazione della condotta e del ruolo avuto durante gli scontri.