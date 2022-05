Ricatta una ragazzina online: "Vieni a letto con me o tutti vedranno le tue foto". Condannato

Una passione, non proprio un amore, nato in chat e finito in tribunale con la condanna a 16 mesi per aver ricattato una ragazzina.

Un 23enne di Assisi, difeso dall’avvocato Luca Gentili, è stato condannato con rito abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare a 16 mesi di reclusione con pena sospesa, per violenza sessuale ed estorsione.

Il giovane avrebbe conosciuto una ragazzina minorenne in chat e l’avrebbe convinta a spogliarsi e compiere gesti di autoerotismo attraverso la minaccia di rendere pubbliche altre foto della ragazzina.

La Procura di Perugia contestava all’imputato anche la richiesta di un incontro, sempre sotto ricatto, a scopi sessuali.

