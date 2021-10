Assisi. Quella mattonata da proteggere e incrementare. Oltre 100mila, fino ad oggi, i sottoscrittori

Assisi. Quella mattonata da proteggere e incrementare. Oltre 100.000, fino ad oggi, i sottoscrittori. Dice Gianfranco Costa, già Sindaco della Città Serafica, da decenni Animatore di Assisi patrimonio mondiale dell’Umanità: “Riprendiamo il progetto ed ottimizziamo le prospettive di grandi coinvolgimenti. Lancio un appello al Sindaco e ai neo eletti Consiglieri comunali”.

Quale, in concreto, la proposta?

“Costituzione di una Cooperativa di Giovani. Percorso da sviluppare sino a Rivotorto, passando da S. Maria Maddalena- San Damiano-Eremo delle Carceri”.

Come iniziare?

“Intanto sistemare l’esistente, ringraziare i Sottoscrittori, invitarli a diffondere l'iniziativa”.

Che altro?

“Invitarli a venire ad Assisi ogni tre mesi ed esser informati su quanto si va facendo nella città di Francesco”.

Quindi?

“Costituire e gestire l’albo degli Amici di Assisi”.

Con quali esiti?

“Gestendo bene questa fase, si avranno risorse per la Città per opere pubbliche, oltre che positive ricadute a favore dell’attività turistica”.

Quale il tuo ruolo?

“Sono, disposizione per ogni collaborazione, nello spirito di amore per la Città, avendo partecipato all’ideazione della prima attività, anche attraverso l’attivazione di centinaia di sottoscrizioni”.