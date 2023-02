Assisi, strade sicure parte il Piano 4 Bis, ecco tutti gli interventi: territorio per territorio. "Abbassare il rischio incendi"

Strade pericolose per via delle buche, avvallamenti e piante considerate troppo vicino ai bordi delle strade: dopo il censimento fatto dall'amministrazione comunale di Assisi si è deciso di intervenire con il Piano generale di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali (denominato Piano Strade 4 bis), prevedendo lavori per 500 mila euro.

I cantieri previsti riguarderanno Assisi centro, Viole, Santa Maria, Petrignano, Rivotorto, Capodacqua e Rocca Sant’Angelo e si tratta di lavori ritenuti urgenti e

indispensabili per la migliore fruibilità delle strade per ridurre il rischio di incidenti. Il Piano Strade 4 bis è l’ultimo provvedimento adottato dall’amministrazione comunal guidata dal sindaco Stefania Proietti, le risorse impiegate per i 4 Piani Strade precedenti ammontavano complessivamente a 3 milioni e 650 mila euro.

“Rendere la viabilità cittadina efficiente e sicura con interventi sulle strade che necessitano di manutenzione – afferma il vice sindaco Valter Stoppini che ha la delega alla viabilità – è sempre stata una priorità di quest’amministrazione e lo dimostra anche l’impegno su questo versante profuso nel precedente mandato. Continuiamo a reperire risorse da destinare agli interventi più urgenti, senza dimenticare le strade di montagne, per rispondere con puntualità alle istanze che arrivano dai cittadini del centro e delle frazioni”.