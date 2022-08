Assisi, passeggia sulla pista ciclabile con due grosse pietre in mano e si scaglia contro i poliziotti: in manette

Gli agenti del Commissariato di Assisi hanno arrestato un cittadino maliano di 30 anni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo, con precedenti di polizia per violazione di domicilio, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e resistenza a pubblico ufficiale era stato segnalato in via Santa Maria Maddalena, intento a camminare sulla pista ciclabile con due grosse pietre in mano, seguito da lontano da una pattuglia della Polizia locale di Assisi.

Avvicinato dagli agenti, nonostante i ripetuti inviti a fermarsi e a gettare a terra i due sassi, il 30enne ha continuato a camminare.

Fermato in sicurezza dai poliziotti, dopo essersi disfatto delle pietre, lo straniero ha proseguito con il suo comportamento oppositivo rifiutando di fornire le proprie generalità.

Gli agenti, a quel punto, temendo potesse occultare armi o strumenti atti ad offendere, lo hanno sottoposto a perquisizione. Il 30enne, però, ha iniziato a dimenarsi e a divincolarsi e, nell’estremo tentativo di sottrarsi al controllo, si è buttato a terra, trascinando con sé l’agente che, nell’impatto, si è procurato una lesione al polso.

Dopo aver chiamato una volante di rinforzo, unitamente agli agenti della Polizia locale di Assisi, i poliziotti sono riusciti a bloccare l'uomo e portarlo in Commissariato.

Dopo l'identificazione il 30enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per il reato di rifiuto di fornire le proprie generalità.