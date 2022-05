Parcheggiatori abusivi alla Basilica e al centro commerciale, scattano le multe

Parcheggio con l'assistente. A Santa Maria degli Angeli , davanti alla Basilica, per i turisti e i clienti di un centro commerciale della zona era garantito, ma non autorizzato. Non sempre richiesto. Ma avveniva. Che chi arrivasse in auto, veniva indirizzato nell'area di sosta libera da un parcheggiatore, ovviamente abusivo, il quale chiedeva poi qualche moneta per il servizio. In modo più o meno discreto, ma non lecito. Per questo, i carabinieri, dopo aver accertato le circostanze, hanno multato, in due circostanze diverse, altrettanti abusivi. Sequestrato il denaro incassato indebitamente. Nel caso del centro commerciale, il parcheggiatore è risultato essere anche irregolare e già espulso. Per questo è stato denunciato e nuovamente invitato a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.