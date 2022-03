"Non sono interessata", e il venditore porta a porta va su tutte le furie

E' bastato un rifiuto a scatenare la sua ira. Voleva mostrare la sua merce alla signora, ma la donna non lo voleva fare entrare. "Lascia stare, non sono interessata" E lui, sedicente venditore ambulante, è andato su tutte le furie, inizando a inveire contro la padrona di casa.

Che intimorita, ha chiamato la polizia. Quando gli agenti del commissariato sono arrivati in zona del venditore non c'era traccia. Accertatesi che la signora non aveva riportato conseguenze, dopo averla tranquillizzata, hanno rinnovato l'invito a prestare attenzione a situazioni di questo genere che possono nascondere tentativi di truffe o di furto.