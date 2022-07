Monte Subasio, cerca un po' di fresco ma si perde in montagna: salvata una donna

E' stata ritrovata in buone condizioni la donna di cui si erano perse le tracce sul Monte Subasio dove si era recata in cerca di un po' di fresco ma non essendo pratica si è perduta mentre percorreva un sentiero. Grazie al telefonino è riuscita a lanciare una richiesta di aiuto. I vigili del Fuoco di Assisi, in collaborazione con i Carabinieri Forestali, hanno preso la via della montagna e in meno di mezz'ora hanno intercettato e recuperato la donna che era disorientata ma in buon condizioni di salute.