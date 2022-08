Assisi, molesta turisti e fedeli davanti alla chiesa: multato e allontanato dal luogo di culto per le prossime 48 ore

Gli agenti del Commissariato di Assisi hanno denunciato e multato un rumeno di 36 anni per aver molestato cittadini e turisti in piazza del Vescovado ad Assisi.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo nei pressi dell’ingresso della chiesa, intento ad importunare le persone che tentavano di accedere al Santuario.

Gli agenti lo hanno accompagnato in Commissariato. L'uomo è stato multato di 100 euro per aver impedito il libero accesso al luogo di culto ed è stato emesso un ordine di allontanamento dal luogo dove è stata commessa la violazione con il conseguente divieto di farvi ritorno per le successive 48 ore.