Assisi, minaccia e maltratta la moglie e gira armato di pistola senza matricola: arrestato

Gli agenti del Commissariato di Assisi hanno arrestato un 50enne, responsabile dei reati di ricettazione, maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di armi.

Il 50enne, lo scorso settembre, era stato trovato in possesso di un'arma clandestina, una pistola priva di matricola, modificata per poter sparare cartucce vere. La pistola era stata ritrovata dagli agenti, nell'ambito di una perquisizione, all'interno dell'auto dell'uomo che si era reso responsabile, inoltre, di una serie di comportamenti aggressivi e intimidatori nei confronti della moglie.

L'uomo, infatti, solito spendere ingenti somme di denaro al gioco, in più occasioni, aveva preteso dalla moglie altri soldi per rifarsi delle perdite subite. Al rifiuto della donna erano seguite minacce, percosse, anche in presenza dei figli, e insulti. Comportamenti che avevano poi indotto la moglie a denunciare l'accaduto alla Polizia di Stato.

Il giudice delle indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere e, poi, quella degli arresti domiciliari.

A seguito della richiesta di patteggiamento, avanzata dal suo legale, il 50enne è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione, da scontare a Capanne. Armi e munizioni sono state sequestrate e destinate alla distruzione.