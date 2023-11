Ancora lavori "urgenti ed indifferibili" sulla rete idrica di Assisi, rubinetti a secco per quattro ore. Ecco le vie e gli orari. Come spiega una nota di Umbra Acque "dalle 10.30 alle 14.30 del 23 novembre verrà sospesa l’erogazione idrica in via San Bernardino da Siena e via San Pio X a Santa Maria degli Angeli".