Assisi, ladri in azione nella notte: dal supermercato spariscono sei prosciutti

Ladri in azione nella notte, forzano le porte di un supermercato e portano via prosciutti e fettine di carne.

Un colpo non per placare la fame, ma per rivendere i prodotti nei mercati paralleli e incassare un bel gruzzolo.

Il furto, come riportano Il Corriere dell'Umbria e Assisi news, è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, ai danni di un supermercato alla periferia di Assisi.

I ladri si sono introdotti nell'attività commerciale e hanno portato via sei prosciutti, diverse confezioni di carne, prodotti per la pulizia personale e della casa e le divise e i vestiti dei dipendenti, lasciati nello spogliatoio.

Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri che hanno avviato le indagini e acquistito il filmati delle telecamere di sorveglianza dell’attività e quelle pubbliche.