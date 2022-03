Lillo e Brillo in fuga sulla statale 75: salvati dalla polizia

Lillo e Brillo erano scappati di casa. Due cuccioloni di labrador in fuga lungo la statale 75 tra le auto che sfrecciavano a pochi centimetri da loro. Impauriti e spaesati i due cani sono stati "intercettati" da una pattuglia del commissariato di Assisi. Gli agenti sono riusciti a bloccare i due giovani esemplari e li hanno messi al sicuro nell'auto di servizio in attesa di individuare il proprietario. Che è risultato poi essere un loro collega in servizio alla questura di Perugia.

Cani riconsegnati al padrone e lieto fine per la disavventura.