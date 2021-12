Assisi, incontro operativo tra Anas e Giunta: sì al piano strade per Costa di Trex, Sant'Anna, Lignano e Nottiano

Summit tra l'amministrazione comunale, i tecnici dell'Anas e la ditta appaltatrice dei lavori, per mettere a punto la realizzazione di alcuni interventi

finanziati nell’ambito del Programma relativo al sisma 2016 finanziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I lavori sono di attuazione diretta dell’Anas e interessano alcune frazioni di montagna (Costa di Trex, Sant'Anna, Lignano, Nottiano). Il cronoprogramma degli interventi prevede in questi mesi, tra l’altro, operazioni di pulizia delle scarpate e bonifica da ordigni bellici in alcuni tratti stradali.

Fino al 17 dicembre, sempre condizioni metereologiche permettendo, potranno rendersi indispensabili restringimenti della carreggiata con transito a senso unico alternato nelle frazioni di Santa Maria di Lignano e Costa di Trex. A partire da gennaio 2022, per permettere la realizzazione dei lavori, saranno previste chiusure di alcuni tratti di cui si darà preavviso con congruo anticipo anche con le indicazioni delle deviazioni e dei percorsi alternativi. L’importo dei fondi del governo stanziati per Assisi è di oltre quattro milioni di euro. Previsto un sopralluogo il 7 dicembre da parte del sindaco Stefania Proietti con i tecnici dell’Anas.