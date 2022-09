Assisi, imbratta i gradini della chiesa di Santa Chiara: denunciato e multato

Un uomo di 58 anni è stato fermato dai poliziotti del Commissariato di Assisi perché importunava turisti e passanti nei pressi di piazza Santa Chiara, deturpando le mura degli edifici.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno individuato l’uomo, un 58enne italiano e osservato i suoi comportamenti. Quando hanno visto che continuava nei cuoi comportamenti inopportuni e stava imbrattando i gradini della chiesa di Santa Chiara sono intervenuti.

L’uomo è stato accompagnato in Commissariato ed è stato denunciato per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui e sanzionato con una multa di 100 euro per aver tenuto una condotta idonea a limitare la libera accessibilità e la viabilità, importunando e infastidendo le persone che vi transitavano.

Nei confronti dell’uomo è stato emesso un ordine di allontanamento dal luogo dove è stata commessa la violazione con il conseguente divieto di farvi ritorno per le successive 48 ore.