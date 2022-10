Assisi, in arrivo un bonus per le famiglie in difficoltà con le bollette record

Anche il Comune di Assisi ha deciso di mettere in bilancio un fondo di sostegno per aiutare le famiglie alle prese con il caro-energia dopo le molte richieste di aiuto in questo periodo indirizzate all'amministrazione comunale. Nei prossimi giorni saranno rese note sul sito istituzionale del Comune tutte le informazioni utili per conoscere i requisiti indispensabili alla compilazione della domanda. E’ già stato stabilito che il bonus comunale sarà erogato fino a 300 euro a nucleo familiare che dimostri di aver ricevuto maggiorazioni nelle bollette.

Intanto per il bonus Tari 2022 sono arrivate agli uffici comunali oltre 500 domande per ottenere la riduzione della tassa sui rifiuti la cui misura è stata calcolata in base alla fascia Isee dal 25 per cento all’85 della tariffa pagata. Le risorse messe a disposizione per questo bonus ammontano a quasi 135 mila euro e sono previste del Fondo per la lotta alla povertà da Covid 19. Per chi è stato ammesso al bonus Tari 2022 la bolletta in arrivo in questi giorni conterrà la riduzione già calcolata.