Elemosine moleste davanti alle chiese di Assisi, interviene la polizia

Molesti, pronti ad approfittare di soggetti più vulnerabili, come gli anziani. E già conosciuti alle forze dell'ordine per comportamenti del genere. Tre le persone allontanate dagli agenti del commissariato di Assisi, in tre distinte circostanze.

Davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, gli agenti hanno individuato una donna di 53 anni che con insistenza pressava i fedeli e i turisti in visita per l'elemosina. La donna era già destinataria di un daspo urbano emesso dal questore di Perugia, ma questo non le aveva impedito di tornare davanti alla chiesa. Ha finto di essere uno dei tanti fedeli in attesa di entrare nella chiesa di Santa Chiara ad Assisi, un uomo di origini romene che stava molestando i presenti con la richiesta di qualche moneta. Alla vista degli agenti, impegnati in specifici controlli, secondo quanto riferito dalla questura, l'uomo ha indossato il cappello con il quale chiedeva l'elemosina, e ha provato a confondersi tra le altre persone. Accompagnato in commissariato, gli è stato notificato l'ordine di allontanamento.

Un'altra donna romena, di 43 anni, è sospettata, invece, di tentare di adescare anziani alla stazione di Bastia Umbra, con l'intento, ipotizzato, di derubarli. Anche lei era già conosciuta alle forze dell'ordine e con precedenti per reati contro il patrimonio a suo carico. A cui si è adesso aggiunto un ordine di allontanamento.