Assisi, è emergenza posti nei nido: in arrivo tre nuove strutture. Il comune incontra i cittadini

Tre nuovi asili nido da realizzare sul territorio per andare incontro alla domanda crescente di posti da parte delle giovani coppie che non trovano posti liberi nelle strutture del comune. Grazie ai fondi Pnrr l’amministrazione comunale di Assisi realizzerà tre strutture e sta organizzando tre incontri per presentare con i cittadini. Il costo è di tre milioni e 240 mila euro e saranno realizzate nelle frazioni di Rivotorto, Petrignano e Castelnuovo.

Il primo appuntamento è in programma domani, 14 settembre, ore 18.30, a Rivotorto, presso la sede della Pro Loco; la seconda riunione è fissata a Petrignano, per il 22 settembre, sempre alle 18.30 e sempre presso la Pro Loco; l’ultimo incontro si svolgerà il 25 settembre, a Castelnuovo, ore 18.30,presso ex scuola elementare. Dopo la costruzione del primo asilo nido comunale Maria Luisa Cimino-Crescere insieme a Santa Maria degli Angeli, fortemente voluto dall’amministrazione comunale nell’ambito di un progetto educativo che va da 0 a 6 anni di età e che ha già accolto i bambini da settembre 2021, l’amministrazione prosegue sulla strada di irrobustire l’offerta di servizi educativi per i più piccoli. I servizi educativi e la scuola, fin dalla prima infanzia, rappresentano uno dei settori privilegiati dell’azione amministrativa che punta a garantire plessi sicuri, moderni e funzionali.

“Il nostro impegno sarà massimo - ha sottolineato l’assessore alle opere pubbliche Veronica Cavallucci -nel garantire alla comunità sempre più servizi pubblici di supporto alle famiglie e alla genitorialità. Tanto è vero che Assisi ha partecipato con convinzione ai bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicati alla realizzazione di nuovi asili nido con progetti validi che hanno ottenuto l’assegnazione di tutte le risorse richieste. Nella nostra città la domanda di posti agli asili nido è in crescita notevole e lo dimostrano i numeri: al nido comunale, dove sono previsti 30 ingressi, sono arrivate 60 richieste, esattamente il doppio di quanto è possibile offrire”.