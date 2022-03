L'Uovo di Pasqua con la sorpresa: all'interno marijuana e grinder per tritare. Operaio fermato e segnalato alla Prefettura

Nell'auto di un operaio pugliese, in Umbria per ragioni di lavoro, la Polizia ha ritrovato un uovo di plastica, di quelli per la sorpresa all'interno dell'Uovo di Cioccolato per Pasqua, oltre 13 grammi di marjuana, un grinder per tritare lo stupefacente, una confezione di cartine. La perquisizione era scattata dopo un normale controllo su strada: i precedenti per reati in materia di stupefacenti hanno insospettito gli agenti del Commissariato di Assisi. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato e per il 34enne che ne ha rivendicato il possesso - in auto c'erano altri due operai puglieri di 22 e 42 anni - è scattata la segnalazione alla Prefettura ai sensi in qualità di assuntore abituale di sostanza stupefacente. Nessun ipotesi di spaccio.