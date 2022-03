Fine settimana sicuro per residenti e turisti, controli ad Assisi

Controlli intensificati nel territorio di Assisi in vista del progressivo aumento della presenza di turisti. In campo gli agenti del commissariato di Assisi e gli uomini del Reparto prevenzione crimine in collaborazione con la polizia locale con particolare attenzione alàa Basilica di San Francesco e le chiese di Santa Chiara, San Rufino e la Basilica di Santa Maria degli Angeli, luoghi di grande afflausso di turisti e pellegrini.

Gli accertamenti hanno permesso di identificare 121 persone, di cui 22 pregiudicati, e 84 veicoli.

Le pattuglie sono state affiancate da equipaggi in borghese per prevenire i furti e al contempo vigilare sul rispetto delle vigenti disposizioni anti-Covid anche negli esercizi pubblici.

I controlli, oltre alle principali direttrici cittadine e ai punti di accesso alle città, hanno riguardato anche i terminali del trasporto pubblico, come la stazione ferroviaria, le aree dei parcheggi e le zone dei parchi pubblici.