"Prendersi cura di Assisi": approvate in consiglio le linee programmatiche del sindaco Proietti

"Prendersi cura di Assisi". Questa la sintesi delle linee programmatiche della nuova giunta guidata dal sindaco Stefania Proietti, rieletto nelle recenti elezioni comunali del 3 e 4 ottobre, che sono state approvate in Consiglio comunale.

“Il programma con il quale ci siamo presentati alla città - ha spiegato il primo cittadino -, non ha il solo obiettivo di completare il lavoro fatto nei primi cinque anni ma si propone di realizzare la nuova Assisi, l’Assisi rinnovata come l’abbiamo definita in ricordo della studiosa Gemma Fortin. Una Assisi protagonista nel post Covid, che vuole continuare a essere baluardo di valori e punto di riferimento per il futuro dell’Umbria, dell’Italia e dei comuni, del mondo. ‘Assisi non è una città come le altre. Assisi porta impresso il volto di San Francesco’, Papa Francesco lo ha ricordato nel suo discorso della visita del 12 novembre in occasione della giornata mondiale dei poveri".

E ancora: “Le linee programmatiche - ha aggiunto il sindaco Proietti - sono ispirate ai nostri valori, alla visione strategica sul futuro di Assisi maturata sulla base dell’esperienza del mandato 2016-2021, alla ricerca del bene comune, ai principi della Costituzione, della democrazia, della legalità, della solidarietà, della partecipazione popolare e della trasparenza per costruire una comunità responsabile e orientata all’inclusione di tutti. Continueremo così a guidare Assisi, con competenze, responsabilità, umiltà e coraggio, verso il 2026, ottocentenario del transito di San Francesco, prendendoci cura di Assisi, della nostra città e della nostra comunità”.

I dieci punti programmatici illustrati dal sindaco

1) ASSISI DI TUTTI E CON TUTTI |Inclusione e fragilità socio-economiche - la città che mette i più fragili al centro dell’azione politica

2) AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ | Assisi capitale dell’ecologia integrale - Assisi capitale mondiale dell’ecologia

3) FRAZIONI AL CENTRO | Assisi unica e unita - la città in cui non esistono periferie

4) ASSISI CITTA’ DEI BAMBINI, DEI RAGAZZI, DEI GIOVANI | Priorità a scuola, servizi socio-educativi, cultura, patti di collaborazione per l’uso dei beni comuni - formazione, educazione, cultura: sapere è potere

5) UN NUOVO ‘COMUNE’ | Amministrazione cittadino-centrica al servizio della Città - Assisi smart city #smartassisi

6) IL RESPIRO INTERNAZIONALE | Assisi, meta del turismo nazionale e internazionale, città della bellezza, del dialogo, della pace, dei nuovi stili di vita - turismo, bellezza, Unesco = Assisi 2026

7) TERRITORIO E VIVIBILITÀ | Infrastrutture, opere pubbliche, patrimonio, qualità urbana, mobilità sostenibile, infrastrutture di connessione - valorizzazione del territorio e qualità urbana

8) ASSISI SICURA | Accogliere, abitare, vivere con nuove regole - sempre più sicurezza, trasparenza, legalità a favore di cittadini e istituzioni

9) LAVORO, FISCALITÀ, INNOVAZIONE, INSEDIAMENTI INDUSTRIALI INNOVATIVI E SOSTENIBILI | Percorsi di sviluppo capaci di futuro - se qualcuno aiuta un altro dandogli da mangiare, il politico crea per lui un posto di lavoro

10) SPORT, ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI, VOLONTARIATO, COOPERAZIONE, TERZO SETTORE, UTILIZZO BENI COMUNI, INNOVAZIONE SOCIALE| Insieme per crescere - verso la terza economia