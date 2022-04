Assisi, il comune continua ad assumere: scatta il bando per l'assunzione di un dirigente, i requisiti

L’amministrazione comunale di Assisi ha bandito un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 dirigente tecnico (settore gestione del territorio). Per essere ammessi al concorso sono necessari diversi requisiti, tra cui, la laurea in una delle seguenti materie: architettura; ingegneria civile; ingegneria edile; ingegneria per l’ambiente e il territorio; pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; il superamento dell’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di architetto o di ingegnere; l’esperienza di almeno 5 anni di servizio nelle pubbliche amministrazioni.

La domanda di ammissione al concorso, da indirizzare al Comune di Assisi, Ufficio Risorse Umane, Piazza del Comune, 10, 06081 Assisi, può essere presentata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo del Comune o mediante PEC all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 19 aprile, entro le ore 13.

In presenza di oltre 60 domande, l’amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sottoporre i candidati a una prova preselettiva consistente nella risoluzione, in un tempo predeterminato, di una serie di quesiti a risposta multipla (di cui una sola inequivocabilmente esatta) basati sulle materie oggetto delle prove scritte. Per tale preselezione il Comune si avvarrà di azienda esterna specializzata in selezione di personale.

Il testo integrale del bando di concorso e lo schema della domanda di partecipazione sono pubblicati sull’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Assisi per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda al link https://www.comune.assisi.pg.it/wp- content/uploads/2022/03/Allegato-A-Bando-concorso-Dirigente-Tecnico-Settore-Gestione-Territorio.pdf