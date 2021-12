La Regione chiama e Assisi risponde: il Pala Eventi diventa centro vaccinale e dove fare tamponi. "Una struttura per 60mila cittadini"

Il Pala Eventi di Assisi ospiterà il punto tamponi e il centro vaccinale territoriale dell’area che comprende i territori della Zona Sociale 3 (oltre ad Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica). Il tutto a partire dal 26 dicembre. In queste ore sono in corso i lavori per l’allestimento della struttura per consentire sia i tamponi che il drive through. E da lunedì 27 dicembre si apriranno più linee per le vaccinazioni, per gli adulti, per i bambini anche nella fascia di età 5-11 anni e, quando ci sarà necessità, anche per quei turisti che si troveranno a soggiornare ad Assisi o nel comprensorio.

La decisione adottata dalla giunta in risposta alla richiesta del commissario straordinario regionale per l’emergenza coronavirus Massimo D’Angelo, richiesta che riassume l’istanza di una comunità intera, un territorio di circa 60 mila cittadini, è stata adottata nell’ottica della collaborazione istituzionale con la volontà da parte del comune di Assisi di essere parte attiva, anche economicamente, pur di migliorare le procedure finalizzate alla salute e alla sicurezza dei cittadini.