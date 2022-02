Assisi, fermato al posto di blocco: mega multa e auto 'sequestrata'

Mega multa e auto sottoposta a fermo amministrativo. I carabinieri di Assisi, nel corso dei controlli alla circolazione, hanno sanzionato un giovane di origine extracomunitaria, di fatto domiciliato ad Assisi, trovato alla guida dell’auto di una sua amica, anch’essa straniera e residente nel territorio assisano, senza aver mai conseguito la patente di guida né in Italia né nel suo paese di origine.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e ai due sono state inflitte sanzioni per un totale di quasi 5.500 euro: all’uomo per la guida senza patente di guida e alla donna per incauto affidamento del veicolo.

Nel corso dell'ultima settimana di controlli i carabinieri di Assisi hanno fermato 576 veicoli, identificato 755 persone e ispezionato 114 attività commerciali.