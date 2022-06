Il cane è libero nel cortile di casa, chiama la polizia: "Non posso rientrare"

Il rottweiler dei vicini girava libero nel cortile del condominio e la vicina di casa non poteva rientrare in casa. Così ha chiesto l'intervento degli agenti del commissariato di Assisi che sono intervenuti in un palazzo di Santa Maria degli Angeli.

Gli agenti hanno constatato la presenza di un rottweiler che si aggirava libero e senza museruola all’interno del cortile dell’abitazione. La donna, spaventata, ha riferito agli agenti che i vicini di casa, con i quali condivideva l’area perimetrale esterna, custodivano l’animale all’interno di un box realizzato con dei bancali di legno. Ha inoltre precisato che il rottweiler, spesso, si aggira nel cortile creandole ansia e paura.

I poliziotti, a quel punto, dopo averla tranquillizzata, hanno contattato i proprietari dell’animale che hanno provveduto a riportarlo all’interno del box in sicurezza.

Dopo averli invitati a prestare più attenzione alla custodia del cane, gli agenti hanno contestato ai proprietari la violazione dell’articolo 672 del Codice Penale, che prevede una sanzione fino a 258 euro per l’omessa custodia e il mal governo degli animali.