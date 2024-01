Assisi, il bilancio 2023 della Municipale: boom di multe in 12 mesi, ritirate 2 patenti ogni 30 giorni e in calo i vandali dell'ambiente

Il 2023 per gli automobilisti stanziali o di passaggio ad Assisi è stato all'insegna dei controlli e delle multe al codice della strada. Rispetto al 2022 quando i verbali redatti furono 7960, negli ultimi 12 mesi si è assistito ad un aumento pesantissimo: 9.850 le sanzioni, ovvero 1890 in più. Il bilancio è stato fatto nel corso della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale, oggi pomeriggio, nella Sala della Conciliazione, Il comandante Antonio Gentili ha presentato i dati di un anno caratterizzato da un’intensa attività in città per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme. Delle quasi 10mila multe, precedente); 3.860 le sanzioni per violazione dei limiti di velocità; ben 340 le sanzioni per omessa revisione; 4 le sanzioni per emissioni acustiche non conformi (nel 2022 erano state 60); 39 le sanzioni per mancata copertura assicurativa.

Sempre per quanto riguarda la polizia stradale, queste le sanzioni accessorie: 20 sequestri amministrativi, 23 le patenti di guida ritirate, 22 le carte di circolazione ritirate, 2.569 i punti di patente decurtati, 53 le rimozioni forzate e 113 incidenti rilevati di cui 47 con feriti, uno mortale. Buone notizie arrivano sul fronte della polizia amministrativa: in calo (132) le violazioni ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta), nel 2022 erano state 165.

“Il lavoro che svolge la polizia locale sul territorio – ha affermato il comandante Antonio Gentili – è sempre intenso e impegnativo per l’importanza che Assisi rappresenta e per le tantissime iniziative che vengono organizzate, alcune delle quali dai grandi numeri per l’attrattività e la qualità. Anche nel 2023, come del resto nell’anno precedente, il Corpo ha ripreso ad assicurare il tranquillo svolgimento degli eventi, oltre alla routine quotidiana dell’attività. E da sottolineare che l’anno scorso è stato approvato, dopo una lunga partecipazione e dopo 30 anni, il nuovo manuale dell’arredo urbano”.

Il sindaco Stefania Proietti e il vice sindaco Valter Stoppini hanno ringraziato gli uomini e le donne della polizia locale “per lo straordinario lavoro che ogni giorno compiono nella nostra comunità per garantire la sicurezza dei cittadini in un territorio tra i più vasti della regione ma anche e soprattutto per l’impegno, l’abnegazione e la professionalità dimostrati, nell’anno che si è appena concluso, in occasione delle grandi manifestazioni che si svolgono ad Assisi”.