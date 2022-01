Assisi, Il Pala Eventi di Santa Maria degli Angeli pronto alla vaccinazione dei bimbi: gli orari. Sindaco: "Aumentato il personale"

Il 23 dicembre, ad Assisi, il Pala Eventi di Santa Maria degli Angeli partirà anche la vaccinazione pediatrica (che attualmente viene effettuata presso la casa della salute a Bastia Umbra). L'orario per il 23 sarà dalle 8.30 alle 13.30, poi dal 24 anche nel pomeriggio. Il punto vaccinale accanto al Lyrick è comodo e funzionale, dopo il primo periodo di rodaggio (l'attività è iniziata subito dopo Natale) è stato rafforzato l'organico e ora il trend si sta attestando sulle oltre 7 mila prestazioni alla settimana. "Per noi è motivo di grande soddisfazinne - hanno spiegato Stefania Proietti e l'assessore Paggi - soltanto sottoponendosi al vaccino e rispettando sempre e dovunque le misure di sicurezza (mascherina, distanziamento e igiene delle mani) potremo uscire dal tunnel della pandemia da Covid che da quasi due anni ci ha stravolto la vita, le abitudini e la quotidianità". Le prenotazioni per il Pala Eventi provengono da tutta l'Umbria, secondo le indicazioni e le linee guida del commissario regionale alla sanità D'Angelo e del commissario nazionale Figliulo.