Comunione, partecipazione e missione: a Foligno l'assemblea delle "diocesi sorelle" con il vescovo Domenico Sorrentino

Si terrà venerdì 7 e sabato 8 giugno nel salone della Chiesa di San Paolo apostolo a Foligno in via del Roccolo n. 30 a Foligno l'assemblea diocesana unica per le due diocesi sorelle di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno nel segno dell’unione in persona episcopi del vescovo monsignor Domenico Sorrentino. “Qualsiasi cosa vi dirà, fatela” – “Comunione, partecipazione e missione per una ‘Casa Felice’. Modalità della corresponsabilità nella Chiesa”.

Venerdì 7 giugno alle ore 15 ci saranno l’accoglienza e la preghiera presieduta da don Marco Armillei, vicario episcopale per la Pastorale della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino. Alle ore 15.30 “Introduzione all’icona Biblica: la Casa di Cana” con don Giovanni Zampa, vicario episcopale per la Pastorale della diocesi di Foligno. Seguiranno alle ore 15.45 l’introduzione al tema e ai lavori: Modalità della corresponsabilità nella Chiesa. Come partecipare alla promozione evangelica di una “Casa Felice”. Interviene don Paolo Asolan, preside del Pontificio istituto pastorale Redemptor Hominis della pontificia Università Lateranense e professore di Teologia pastorale fondamentale. Alle ore 16.30 dialogo con il relatore. Dopo una breve pausa seguiranno i lavori di gruppo sulla proposta elaborata dai consigli pastorali diocesani (iscrizione ai gruppi e coordinamento dei facilitatori). Alle ore 18.30 preghiera conclusiva nei singoli gruppi.

Sabato 8 giugno alle ore 9 accoglienza e preghiera; seguirà l’introduzione sapienziale ai lavori di gruppo (a cura della Commissioni sinodali); alle ore 9.45 ancora lavori di gruppo per la verifica sapienziale dell’anno pastorale 2023-2024. Dopo la pausa alle ore 11 seguirà la presentazione sintetica dei due lavori di gruppo. Infine alle ore 11.30 comunicazioni e conclusioni del vescovo.