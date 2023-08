Gualdo Tadino, un Ferragosto nel segno dell'arte contemporanea

A Ferragosto sarà possibile visitare i musei di Gualdo Tadino e le esposizioni di “Contemporaneamente” con un biglietto unico.

Un articolo nel magazine “La Freccia”valorizza la storia, le bellezze artistiche e naturali della città e l’unicità di Gualdo Tadino di essere “uno dei luoghi con la più alta concentrazione di musei attivi rispetto al numero di abitanti”.

Un faro di attenzione è puntato su “Contemporaneamente” il primo festival in Umbria dedicato all’arte contemporanea, dislocato nei sei contenitori presenti nel centro storico, definito “il regno della fantasia”.

L'artista Walter Guidobaldi, noto come Wal, ha trasformato la Rocca Flea e il suo parco in un luogo surreale, con sculture giganti e creature magiche, dove più di cinquanta opere in diverse forme e materiali prendono vita, creando un mondo di riflessioni e suggestioni.

La chiesa monumentale di San Francesco ospita un omaggio allo storico gallerista Pio Monti, morto lo scorso novembre, con un percorso espositivo che si snoda lungo oltre 40 opere di artisti quali, per citarne alcuni, Jannis Kounellis, Alighiero Boetti, Emilio Prini, Sol LeWitt, Gino De Dominicis, Enzo Cucchi, Mario Schifano e Nicola De Maria.

Al Museo dell’Emigrazione “Pietro Conti”, al Museo del Somaro e al Museo Opificio Rubboli "L'altra metà della scultura contemporanea", un'esplorazione dell'arte femminile, e nella residenza storica di Casa Cajani la personale di Marco Ercoli, "Nei tuoi occhi", viaggio introspettivo in una galleria di ritratti e autoritratti.

I siti, che resteranno aperti tutti i giorni dal 10 al 16 agosto, sono comodamente raggiungibili a piedi, essendo a pochi passi gli uni dagli altri. Per informazioni è possibile contattare il punto informativo consultando il sito www.polomusealegualdotadino.it o chiamando il 347 7541791.

INFORMAZIONI

Pittura italiana contemporanea. Ultimi sessant’anni. Un percorso di ricerca “per mari e Monti”

dal 5 agosto 2023 al 7 gennaio 2024

Chiesa Monumentale di San Francesco, Corso Italia, Gualdo Tadino (Pg)

Orario: 10.00 – 13.00; 15.00 – 18.00

Il fantastico mondo di WAL. Giganti sculture, magici animali e bizzarre creature

dal 5 agosto 2023 al 7 gennaio 2024

Rocca Flea e Parco, Via della Rocca, Gualdo Tadino (Pg)

Orario: 10.00 – 13.00; 15.00 – 18.00

L’altra metà della Scultura contemporanea: Licia Galizia, Veronica Montanino, Francesca Tulli

dal 5 agosto 2023 al 7 gennaio 2024

Licia Galizia

Museo Regionale dell’Emigrazione Pietro Conti, Via del Soprammuro, Gualdo Tadino (Pg)

Orario: 10.00 – 13.00; 15.00 – 18.00

Veronica Montanino

Museo Opificio Rubboli, Via Giuseppe Discepoli 16, Gualdo Tadino (Pg)

Orario: 10.00 – 13.00; 15.00 – 18.00

Francesca Tulli

Museo del Somaro-Centro per l’Arte Contemporanea, Via Roberto Calai 37, Gualdo Tadino (Pg)

Orario: 10.00 – 13.00; 15.00 – 18.00

Il capolavoro ritrovato. Pier Francesco Mola. Una scoperta di Vittorio Sgarbi

Rocca Flea, Pinacoteca, Via della Rocca, Gualdo Tadino (Pg)

Orario: 10.00 – 13.00; 15.00 – 18.00; tutti i giorni

in permanenza

Marco Ercoli. Nei tuoi occhi

dal 5 agosto al 15 ottobre 2023

Centro Culturale Casa Cajani - Museo della Ceramica Museo Archeologico Antichi Umbri, Via Imbriani, Gualdo Tadino (Pg)

Orario: 10.00 – 13.00; 15.00 – 18.00

Biglietto: biglietto unico di 6,00 euro

Fino a 7 anni i bambini entrano gratis e da 8 a 18 il biglietto ridotto è di 3,00 euro.

Il circuito è dog friendly, sono ammessi alla visita gli amici a 4 zampe.

Per informazioni: cell. +39 347 7541791; tel. +39 075 9142445

www.polomusealegualdotadino.it