Deve scontare 2 anni per furto in una comunità, ma ruba agli ospiti e litiga con gli operatori: arrestato

I Carabinieri di Città della Pieve hanno eseguito l'ordine di sospensione della misura dell'affidamento in prova per un 30enne che deve scontare 2 anni per furto.

All'uuomo era stata concessa la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali presso una Comunità Terapeutica della provincia di Perugia, ma all'interno della struttura terapeutica il condannato si sarebbe reso responsabile oltre al furto di un anello in oro in danno di un altro ospite, anche delle prescrizioni imposte dall'autorità manifestando atteggiamenti ostili nei confronti degli operatori della struttura.

I militari dopo la notifica del provvedimento hanno condotto l'uomo in carcere.