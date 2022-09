Deve scontare 2 anni di carcere per spaccio: latitante scovato dai Carabinieri in un appartamento a Valfabbrica

I Carabinieri della Stazione di Valfabbrica hanno arrestato un cittadino extracomunitario, senza fissa dimora, in esecuzione di due provvedimenti della Procura e del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, per spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione dagli arresti domiciliari.

Alcuni residenti hanno segnalato un continuo via vai in un appartamento di Valfabbrica e i militari hanno effettuato un controllo, trovando 4 persone all'interno. Lo straniero, nonostante abbia fornito dei documenti falsi, è stato identificato e sono emerse le due misure restrittive e una condanna a due anni di detenzione.

Le verifiche sulle identità sono state estese anche agli altri presenti: uno di essi è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Perugia poiché ritenuto responsabile della cessione di stupefacenti in più occasioni nello jesino e una donna è stata denunciata per aver agevolato la latitanza dell’arrestato, affittandogli l’immobile. Oltre alla fattispecie penale, la donna è stata sanzionata anche per violazioni amministrative connesse alla irregolare locazione.